Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Retrocede il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, con un ribasso del 2,54%.
Lo scenario su base settimanale di Polar Capital Technology Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Polar Capital Technology Trust. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Polar Capital Technology Trust evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,981 sterline. Primo supporto a 6,851. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,803.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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