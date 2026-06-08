New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca d'affari americana, che lievita dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Goldman Sachs. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Goldman Sachs evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.064,9 USD. Primo supporto a 1.049,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.041.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```