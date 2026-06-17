New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Avanza la banca d'affari americana , che guadagna bene, con una variazione del 2,41%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Goldman Sachs rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Goldman Sachs mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.126,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.100,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.152.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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