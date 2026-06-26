New York: Coherent in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che esibisce una perdita secca del 7,16% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Coherent rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Coherent mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 391,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 366,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 416,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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