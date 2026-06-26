New York: rally per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che tratta in rialzo del 5,68%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Palantir Technologies rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Palantir Technologies evidenzia un declino dei corsi verso area 109,9 USD con prima area di resistenza vista a 115,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 106,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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