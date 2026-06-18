New York: movimento negativo per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta una flessione del 3,44% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Palantir Technologies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 123,6 USD con area di resistenza individuata a quota 130. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 121,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```