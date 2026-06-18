New York: movimento negativo per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che presenta una flessione del 3,44% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Palantir Technologies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 123,6 USD con area di resistenza individuata a quota 130. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 121,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```