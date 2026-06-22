Si muove in ribasso Palantir Technologies a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,47%.



Lo scenario su base settimanale di Palantir Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Palantir Technologies si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 117 USD. Prima resistenza a 126,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 113,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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