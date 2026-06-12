New York: movimento negativo per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che passa di mano con un calo del 2,35%.
La tendenza ad una settimana di Palantir Technologies è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Palantir Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 126,1 USD con tetto rappresentato dall'area 130,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 124,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```