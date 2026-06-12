New York: movimento negativo per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che passa di mano con un calo del 2,35%.



La tendenza ad una settimana di Palantir Technologies è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Palantir Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 126,1 USD con tetto rappresentato dall'area 130,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 124,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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