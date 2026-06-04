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Palantir Technologies, partnership con Google Cloud

Finanza, Scienza e tecnologia
Palantir Technologies, partnership con Google Cloud
(Teleborsa) - Palantir Technologies ha annunciato una partnership su più livelli con Google Cloud, che consentirà integrazioni di prim'ordine tra le piattaforme Google Cloud e renderà Palantir disponibile su Google Cloud Marketplace.

Nell'ambito di questo accordo, - si legge in una nota - la società sta lavorando su diverse integrazioni fondamentali per i clienti esistenti e nuovi.

Inoltre, una maggiore connettività tra Gemini e Palantir AIP consente ai clienti di collegare i migliori modelli disponibili ai loro flussi di lavoro e alle loro operazioni di intelligenza artificiale più critiche.
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