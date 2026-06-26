OPA parziale Intred, adesioni al 10% nella prima settimana

(Teleborsa) - Intred , operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su massime 320.000 azioni della società, nella prima settimana (al 22 al 26 giugno) sono state portate in adesione 32.058 azioni, pari al 10,0181% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. Il periodo di adesione terminerà il 10 luglio 2026, salvo proroga. Il corrispettivo per ciascuna azione ordinaria portata in adesione è pari a 10,10 euro.

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