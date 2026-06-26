OPA Braga Moro, adesioni al 33,4% nella prima settimana
(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Braga Moro Sistemi di Energia, l'offerente ha reso noto che, nella prima settimana del periodo di adesione (dal 22 al 26 giugno), sono state portate in adesione 344.245 azioni ordinarie, pari al 33,42% sul numero di azioni oggetto dell'offerta (pari a 1.030.206).
Il corrispettivo è pari a 6,91 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all’offerta e che il periodo di adesione ha avuto inizio il 22 giugno 2026 e terminerà il 10 luglio 2026, estremi inclusi.
(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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