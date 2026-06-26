OPA Braga Moro, adesioni al 33,4% nella prima settimana

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Braga Moro Sistemi di Energia , l'offerente ha reso noto che, nella prima settimana del periodo di adesione (dal 22 al 26 giugno), sono state portate in adesione 344.245 azioni ordinarie, pari al 33,42% sul numero di azioni oggetto dell'offerta (pari a 1.030.206).



Il corrispettivo è pari a 6,91 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all’offerta e che il periodo di adesione ha avuto inizio il 22 giugno 2026 e terminerà il 10 luglio 2026, estremi inclusi.



(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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