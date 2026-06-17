Intred lancia OPA volontaria parziale su azioni proprie

Prezzo di 10,10 euro per azione, premio del 13,2%

(Teleborsa) - Il Cda di Intred , avvalendosi dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2026, ha deliberato di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (sotto soglia) su massime 320.000 azioni ordinarie della Società, pari al 2,0% del capitale sociale, al prezzo di 10,10 euro per azione e per un controvalore massimo di 3,23 milioni.



Il Corrispettivo incorpora un premio del 13,2% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 16 giugno 2026 (la “Data di Riferimento”), ultimo giorno di mercato aperto prima del lancio dell’offerta (Euro 8,92). Il controvalore massimo dell'Offerta, che si colloca sotto la soglia di 8 milioni, rende l’offerta pubblica di acquisto né soggetta alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto né all’obbligo di pubblicazione di un documento di offerta autorizzato dalla Consob.



A oggi Intred detiene 86.626 azioni proprie, rappresentative dello 0,5% del capitale sociale.



Con la promozione dell’Offerta, la tlc intende accelerare il programma di acquisto di azioni proprie anche al fine di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui disporre per adempiere alle obbligazioni derivanti dai piani di incentivazione azionaria in essere e futuri.



Si fa presente che l'OPA non è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla negoziazione su Euronext Growth Milan.





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