OPS Italia, depositato in tribunale il piano di ristrutturazione dei debiti

(Teleborsa) - OPS Italia (ex EEMS Italia ), società quotata su Euronext Milan e che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, ha depositato dinnanzi al tribunale di Milano (ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa ed Insolvenza) la richiesta di omologa del Piano di Ristrutturazione dei Debiti, con la Relazione di attestazione. Il deposito del Piano conclude il processo di Ristrutturazione avviato con la richiesta di domanda prenotativa depositata presso il tribunale di Milano in data 8 marzo 2026,il Tribunale ha concesso due successive proroghe al deposito che è stato definitivamente stabilito in data 17 giugno 2026.



La società, sentiti i propri advisor, ha quindi depositato l'accordo di ristrutturazione ex art.57 che prevede: convertire in equity i debiti verso soci, finanziatori correlati e prestito obbligazionario convertibile per circa 2,3 milioni di euro; rateizzare i debiti tributari previdenziali iscritti al ruolo e compensare i debiti correnti con i crediti fiscali scritti in bilancio; rateizzare i debiti verso debitori strategici, circa 130.000 euro in 24 rate; gestire i debiti commerciali, pari circa a 1,2 milioni di euro, con stralci, assunzioni e accordi individuali.



L'accordo di Ristrutturazione ha come elemento fondamentale l'impegno da parte del socio di maggioranza Fortezza Capital Holding, che controlla la società tramite Ops Holdindg, a versare a titolo di capitale fino a un massimo di 600.000 euro. Tale importo verrà utilizzato per pagare i debiti commerciali soggetti a stralcio. Ulteriore elemento a sostegno del piano sono i risultati positivi generati dalla controllata Paystore, che permetteranno un flusso costante di dividendi a favore di OPS Italia.



L'omologa e l'esecuzione del Piano di Ristrutturazione dei Debiti permetteranno il sostanziale azzeramento del debito e il ripristino del patrimonio netto della società che potrà quindi operare in una situazione di equilibrio patrimoniale e superare tutte le problematiche finanziarie evidenziate con la richiesta di misure protettive depositate presso il tribunale di Milano.

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