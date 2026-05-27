Aeffe, richiesta a Tribunale Bologna autorizzazione finanziamenti prededucibili nell'ambito della CNC

(Teleborsa) - Aeffe – società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana attiva nel settore del fashion and luxury – ha fatto sapere che venerdì scorso 22 maggio è stata depositata al Tribunale di Bologna istanza per l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell’ambito della composizione negoziata della crisi (CNC) di gruppo, a copertura del fabbisogno di liquidità.



É stato richiesto al Tribunale di Bologna di autorizzare la società a contrarre con illimity Bank un finanziamento in forma bullet per un ammontare fino a 20 milioni di euro, con una durata massima di 18 mesi e 2 giorni e un costo pari all’Euribor 3M zero floor maggiorato di un margine del 12%, e di riconoscere a detto finanziamento natura prededucibile.



Il finanziamento, ove autorizzato, sarebbe assistito da un pacchetto di garanzie costituito, inter alia, da un pegno sui marchi registrati detenuti da Aeffe (Moschino e Alberta Ferretti).



Inoltre, con riferimento alla CNC a cui Aeffe e Pollini hanno avuto accesso lo scorso 2 ottobre 2025 e la cui durata scadrà il prossimo 6 giugno 2026, la società informa che lunedì 25 maggio dette azienda hanno sottoposto all’Esperto richiesta di acconsentire alla proroga della CNC sino al termine ultimo del 4 ottobre 2026.



Aeffe e Pollini hanno depositato al Tribunale di Bologna ricorso per la concessione di misure cautelari selettive, al fine di preservare la tutela del patrimonio aziendale delle società da aggressioni individuali, per il buon esito e la finalizzazione del percorso di risanamento,

nell’interesse dei creditori, con durata parametrata a quella dell'estensione della CNC.

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