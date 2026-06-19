OPS Italia, depositata in tribunale richiesta di omologa Piano Ristrutturazione Debiti

(Teleborsa) - OPS Italia , già EEMS Italia, società italiana che opera nei servizi per l’energia e la telefonia, quotata sul mercato Euronext Milan, informa che, in data 17 giugno 2026 è stata depositata dinnanzi al tribunale di Milano la richiesta di omologa del Piano di Ristrutturazione dei Debiti, in pari data è stata depositata la Relazione di attestazione.



Il deposito del Piano conclude il processo di Ristrutturazione avviato con la richiesta di domanda prenotativa depositata presso il tribunale di Milano in data 8 marzo 2026, il Tribunale ha concesso due successive proroghe al deposito che è stato definitivamente stabilito in data 17 giugno 2026.

La Società, sentiti i propri advisor, ha quindi depositato l’accordo di ristrutturazione che prevede di: convertire in Equity i debiti verso soci finanziatori correlati e prestito obbligazionario convertibile per circa 2,3 milioni di euro; rateizzare i debiti tributari previdenziali iscritti al ruolo e compensare i debiti correnti con i crediti fiscali scritti in bilancio; rateizzare i debiti verso debitori strategici, circa 130.000 euro in 24 rate; gestire i debiti commerciali, pari circa a 1,2 milioni di euro, con stralci, assunzioni e accordi individuali.



L’accordo di Ristrutturazione ha come elemento fondamentale l’impegno da parte del Socio di maggioranza Fortezza Capital Holding, che controlla la Società tramite Ops Holdindg, a versare a titolo di capitale fino a un massimo di 600.000 euro. Tale importo verrà utilizzato per pagare i debiti commerciali soggetti a stralcio.



Ulteriore elemento a sostegno del piano sono i risultati positivi generati dalla controllata Paystore che permetteranno un flusso costante di dividendi a favore di Ops Italia.



L’ Omologa e l’esecuzione del Piano di Ristrutturazione dei Debiti permetteranno il sostanziale azzeramento del debito e il ripristino del patrimonio netto della Società che potrà quindi operare in una situazione di equilibrio patrimoniale e superare tutte le problematiche finanziarie evidenziate con la richiesta di misure protettive depositate presso il tribunale di Milano lo scorso 8 marzo.

Condividi

```