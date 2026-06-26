Piazza Affari: rosso per Saipem

(Teleborsa) - Retrocede la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , con un ribasso del 3,04%.



Il movimento di Saipem , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico della società ingegneristica italiana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,227 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,331. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,186.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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