Travel: SiViaggia pubblica la classifica delle eccellenze 2026/2027

(Teleborsa) - SiViaggia, il magazine digitale di Italiaonline dedicato al turismo, pubblica in anteprima esclusiva i risultati della prima edizione di "Le Eccellenze del Travel 2026/2027", l'indagine realizzata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), parte del gruppo editoriale tedesco Hubert Burda Media, dedicata al settore turistico italiano.



La ricerca nasce con l'obiettivo di individuare le migliori realtà del comparto e offrire ai viaggiatori uno strumento affidabile per orientarsi in un mercato sempre più ampio e diversificato, caratterizzato dalla presenza di grandi gruppi, operatori specializzati e aziende locali.



Lo studio è stato condotto con una metodologia indipendente che non prevede il coinvolgimento delle aziende analizzate, né processi di autovalutazione o sponsorizzazioni in grado di influenzare i risultati. Il punto di partenza è stato un censimento di oltre 6.000 imprese iscritte al Registro delle Imprese, dal quale sono stati selezionati gli operatori più rilevanti del mercato.



La classifica finale è stata elaborata sulla base delle valutazioni espresse da un panel rappresentativo di consumatori italiani che, negli ultimi 24 mesi, hanno acquistato e utilizzato i servizi di un tour operator, attraverso un'indagine CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Il risultato è un report fondato esclusivamente sull'esperienza reale dei clienti.



Le aziende inserite nella classifica possono richiedere il sigillo di qualità "Eccellenze del Travel", un riconoscimento indipendente che certifica il gradimento espresso dai viaggiatori e che può essere utilizzato nella comunicazione aziendale.



Con questa iniziativa SiViaggia inaugura la collaborazione con ITQF-BurdaVerlag Data Publishing, uno dei principali istituti europei di ricerca sulla qualità di prodotti e servizi, assicurandosi l'esclusiva per la pubblicazione dei risultati di future ricerche dedicate a settori strategici.



L'indagine rappresenta uno strumento utile sia per i consumatori, che possono orientare le proprie scelte sulla base dell'esperienza di altri viaggiatori, sia per gli operatori del settore, che ottengono una valutazione oggettiva del proprio posizionamento competitivo. Per SiViaggia, infine, l'iniziativa conferma l'impegno nel valorizzare la qualità dell'offerta turistica e sostenere le imprese che investono nell'esperienza dei viaggiatori.



"Con questa ricerca SiViaggia racconta e supporta ancora una volta il settore Travel, le sue eccellenze e chi ogni giorno lavora per offrire esperienze di qualità ai viaggiatori di tutte le età — dichiara Barbara Del Pio, Responsabile Editoriale Italiaonline — Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare con Le Eccellenze del Travel la collaborazione con l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza: spunti e risultati che metteremo al servizio dei lettori e dei nostri partner."



"Siamo entusiasti di avviare questo nuovo percorso con Italiaonline — una media company che sa interpretare con sensibilità e concretezza un panorama in costante trasformazione. Oggi i contenuti devono saper informare, ispirare e orientare generazioni diverse in un mondo che corre veloce e che cambia ogni giorno il nostro modo di guardare la realtà. È proprio per questo che siamo felici di iniziare questo cammino insieme con Le Eccellenze del Travel, un progetto che mette al centro trasparenza, qualità e valore per il pubblico.", commenta Silvia Bellavia, Country Manager Italy, ITQF — BurdaVerlag Data Publishing.





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