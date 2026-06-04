Rémy Cointreau traina il settore alcolici con rialzo obiettivi di redditività

(Teleborsa) - Rémy Cointreau ha chiuso l'esercizio 2025/26 con ricavi pari a 935,3 milioni di euro (-5,0% reported, +0,2% organico) e un utile operativo corrente (COP) di 165,4 milioni (-23,8% reported, -11,5% organico), in linea con la guidance e con il consensus. Il margine operativo corrente si è attestato al 17,7% (-4,4 punti reported). Il dividendo è stato dimezzato a 0,75 euro per azione. Il titolo ha guadagnato oltre il 13% a Parigi, trainato dall'annuncio del piano triennale RC Forward che punta ad aggiungere circa 100 milioni di euro di Utile operativo corrente entro il 2028/29 (un incremento superiore al 60% rispetto ai livelli attuali) raddoppiando le vendite nel Travel Retail e nei mercati emergenti.



In scia all'azienda francese si sono mossi anche gli altri operatori del settore: a Milano bene Campari che guida il listino principale, mentre a Parigi anche Pernod Ricard registra guadagni superiori al 2%. Performance positiva anche per Diageo a Londra.



"In un contesto macroeconomico e geopolitico che si conferma complesso, abbiamo registrato nel 2025-26 una performance in linea con i nostri obiettivi, trainata da progressi tangibili sulle nostre priorità chiave: stabilizzare il business, preservare la redditività e migliorare la generazione di cassa", ha commentato il Ceo, Franck Marilly.



Secondo TP ICAP Midcap, i conti confermano un anno di transizione al minimo ciclico, con una stabilizzazione reale ma una ripresa ancora "ampiamente tecnica": guidata da normalizzazione delle scorte e da effetti base favorevoli, non da un miglioramento strutturale del mix o dei prezzi. Rating HOLD confermato, target price a 41 euro.



La contrazione della redditività riflette principalmente una riduzione del margine lordo di 3,7 punti organici al 65,8%, penalizzata da dazi aggiuntivi (~€15 milioni), effetto prezzo/mix negativo e costi di produzione in aumento. L'utile netto di gruppo si è attestato a 78,7 milioni (-35,1%). Il free cash flow è migliorato a 53,8 milioni con cash conversion al 27% (vs 10%), mentre la leva è salita a 3,22x net debt/EBITDA.



Per il 2026/27 il gruppo prevede un ritorno alla crescita organica dei ricavi e un lieve miglioramento del margine operativo, con un impatto dazi stimato in circa 20 milioni e un effetto cambi negativo tra -15 e -20 milioni sui ricavi. Il piano RC Forward è strutturato attorno a cinque iniziative prioritarie: lancio di una nuova variante di Rémy Martin negli USA nel primo trimestre 2027/28, valorizzazione di XO e della divisione Prestige, scaling nei mercati emergenti con una divisione dedicata, e accelerazione nel Travel Retail. Gli obiettivi di medio termine saranno comunicati il 25 novembre 2026.

Condividi

```