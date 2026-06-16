Gruppo Gattinoni, utile netto in crescita del 30% nel 2025

(Teleborsa) - Il Gruppo Gattinoni, impresa italiana attiva nei settori travel, business travel ed events, ha chiuso l’esercizio 2025 con un importante incremento del volume d'affari complessivo e dell'utile per il quinto anno consecutivo.



A dispetto di un contesto internazionale segnato dall'incertezza, il volume d’affari ha raggiunto 753,6 milioni, con un +8,1% rispetto all’esercizio precedente, mentre il valore della produzione si è attestato a 326 milioni di euro (+11% rispetto al 2024).



L'utile netto si è attestato a 9,6 milioni, in crescita di oltre il 30%, mentre l’EBITDA è salito a 17,2 milioni (+14,6%). Il Gruppo mantiene una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni.



Il trend di crescita conferma la traiettoria già delineata verso il raggiungimento di 1 miliardo di volume d’affari entro il 2028. Con questo traguardo davanti, la strategia per il nuovo esercizio si articola su più direttrici: il rafforzamento delle tre linee di business; investimenti mirati nelle linee di prodotto e nell’innovazione tecnologica; apertura di un nuovo hub operativo a Roma.

Condividi

```