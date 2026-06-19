Piano Casa, il MIT conferma: 1,2 miliardi per l'edilizia pubblica in un prossimo decreto

(Teleborsa) - Il Piano Casa procede secondo il cronoprogramma previsto. Lo precisa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sottolineando che i 1,2 miliardi di euro del PNRR, rimodulati su iniziativa del ministro Matteo Salvini per finanziare interventi di edilizia pubblica, saranno inseriti in una specifica norma contenuta in un decreto di prossima adozione.



Il Ministero chiarisce inoltre che il parere espresso oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha carattere esclusivamente interlocutorio ed è finalizzato ad approfondire alcuni aspetti tecnici che saranno oggetto di confronto e valutazione nei prossimi giorni.

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