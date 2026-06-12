IPI, tasso annuo lordo su bond al 2033 è del 7,84% per primo anno

(Teleborsa) - IPI, gruppo specializzato nei servizi immobiliari, ha reso noto che, con riferimento alle obbligazioni "IPI S.p.A. Tasso Variabile 2026 - 2033", il tasso di interesse annuo lordo delle obbligazioni per il primo anno di durata del prestito, ossia per il periodo dal 16 giugno 2026 al 15 giugno 2027, determinato sulla base del rilevamento del parametro di riferimento Euribor 12M alla data del 12 giugno 2026, è pari al 7,841%. La data di pagamento degli interessi, relativamente al primo anno di durata del prestito, è fissata al 15 giugno 2027.

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