Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Andamento annoiato per il Nasdaq Composite, che chiude la sessione in ribasso dello 0,24%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.008. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.876,9. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.718,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)