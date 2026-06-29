Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Andamento annoiato per il Nasdaq Composite, che chiude la sessione in ribasso dello 0,24%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.008. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25.876,9. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.718,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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