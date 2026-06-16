Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Ottima performance per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in salita a 26.683,9.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27.188,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.674,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28.703,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)