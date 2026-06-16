Milano 15:39
52.382 +1,05%
Nasdaq 15:39
30.494 -0,16%
Dow Jones 15:39
52.071 +0,77%
Londra 15:39
10.505 +0,71%
Francoforte 15:39
24.940 +0,19%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Ottima performance per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in salita a 26.683,9.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27.188,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.674,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28.703,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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