Milano 9:54
52.290 -0,27%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
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Londra 9:54
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24.841 -0,28%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dell'1,15%.

Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.983,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.469,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28.498,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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