Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dell'1,15%.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.983,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.469,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28.498,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)