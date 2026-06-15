Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno

Giornata positiva per il Nasdaq Composite, che chiude a 25.888,8.

Il quadro di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 26.155,8. Primo supporto individuato a 25.395,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 26.916.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```