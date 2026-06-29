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Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,49% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 52.132,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,49% alle 19:30
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,49%, chiudendo a 52.132,16 punti alle 19:30.
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