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Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,32% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 51.729,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,32% alle 19:30
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,32%, chiudendo a 51.729,17 punti alle 19:30.
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