Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,17%

SSE a 4.034,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,17%
Indice SSE +0,17% a quota 4.034,08 all'apertura pomeridiana.
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