Milano 15:19
51.283 +0,03%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:19
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Francoforte 15:18
24.712 +0,17%

Cambi: euro a 184,542 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,542 yen alle 11:30
Euro a 184,542 sullo yen alle 11:30.
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