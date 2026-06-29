Credem, oltre 1000 studenti coinvolti nell'ultimo triennio tra AI, cultura e materie scientifiche

(Teleborsa) - Nel quadro di un impegno pluriennale che ha visto l'attivazione di progetti formativi su tutto il territorio nazionale coinvolgendo complessivamente oltre 1000 studenti nell'ultimo triennio, il Gruppo Credem ha consolidato il proprio ruolo nel favorire il benessere della collettività attraverso un ampio programma di iniziative didattiche e di orientamento. Più nel dettaglio tale programma, che solo tra aprile e maggio 2026 ha coinvolto oltre 500 studenti delle scuole medie e superiori, nasce con l'obiettivo di creare un ponte tra il mondo della scuola e l'impresa, guidando i giovani verso un uso etico dell'intelligenza artificiale e abbattendo il gender gap nelle discipline tecniche e scientifiche (STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics).



In particolare, a maggio, si è conclusa a Reggio Emilia la seconda edizione di "Scuola Diffusa". Per cinque settimane, Palazzo Spalletti Trivelli e le Officine Credem sono diventati hub educativi per oltre 280 studenti delle scuole medie. In collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, i ragazzi hanno vissuto i luoghi storici e i centri dell'innovazione della Banca come spazi di apprendimento in cui arte, storia e sostenibilità si sono fuse con la didattica quotidiana.



Parallelamente a questa iniziativa, presso le Officine Credem, gli esperti della banca hanno guidato nelle scorse settimane gli studenti del Liceo Pascal di Reggio Emilia in laboratori sull'Intelligenza Artificiale generativa, promuovendone un uso creativo e responsabile. Inoltre, nel mese di aprile 2026, il Gruppo ha aperto le porte a oltre 250 studenti degli ITC di Reggio Emilia e provincia per avvicinarli al mondo aziendale e ispirarli sulle potenzialità delle nuove tecnologie, supportandoli nelle future scelte accademiche e professionali.



L'impegno di Credem si è esteso anche a livello nazionale con progetti di robotica che hanno toccato, nell'ultimo triennio, 19 istituti tra Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Sempre a livello nazionale si inserisce la partnership con Fondazione Sodalitas, attraverso la quale l'istituto ha partecipato all'iniziativa "Deploy your talents" nelle edizioni 2024 e 2025, coinvolgendo complessivamente 500 studenti, per scardinare gli stereotipi di genere e orientare gli studenti e le studentesse verso le carriere tecnico-scientifiche (STEM), pilastri fondamentali per l'economia di domani.



Il programma di Credem rivolto agli studenti ha interessato anche l'alta formazione attraverso il sostegno attivo a borse di studio e dottorati di ricerca con diverse Università italiane come Università di Modena e Reggio Emilia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Luiss, investendo direttamente nella specializzazione dei futuri professionisti, con particolare attenzione all'ambito STEM e digitale.



In continuità con tali attività, attraverso l'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, progetto sull'informazione consapevole nato dalla collaborazione tra Gruppo Credem e ALMED (Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), Credem ha promosso per il terzo anno consecutivo la categoria "studenti universitari" all'interno del concorso di scrittura creativa “Opera Prima” (giunto quest'anno alla settima edizione e lanciato nel 2019 dall'Istituto Toniolo e dall'Associazione Amore per il Sapere) dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale nella formazione. L'obiettivo è stato favorire la diffusione di un uso consapevole dell'intelligenza artificiale da parte dei giovani, strumento ormai indispensabile capace di valorizzare le competenze individuali, per prepararli ad affrontare un mercato del lavoro sempre più in evoluzione.



"Crediamo fermamente che investire nella formazione delle nuove generazioni sia il modo più efficace per creare benessere sostenibile per la collettività - ha dichiarato Antonella Indelicato, HR Director Gruppo Credem - Accogliere i ragazzi all'interno dei nostri spazi dalle sedi storiche, alle Officine dedicate all'innovazione, ci permette di trasferire non solo competenze tecniche, ma anche una visione etica e responsabile della tecnologia. Questi percorsi, spesso nati grazie all'impegno dei colleghi, riflettono la nostra identità di banca attenta alle persone e la volontà di essere un acceleratore di opportunità per il futuro del Paese".

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