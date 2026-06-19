Credem al WMF 2026: innovazione fintech e premio alla migliore startup

(Teleborsa) - Promuovere l’innovazione, premiare le eccellenze e supportare i percorsi di crescita e transizione tecnologica delle aziende, sono questi gli obiettivi che guidano la partecipazione di Credem in qualità di premium sponsor al WMF 2026 (We Make Future 2026), che si terrà dal 24 al 26 giugno presso BolognaFiere. Con la partecipazione al WMF 2026, il Gruppo Credem conferma il ruolo di partner solido e orientato al futuro, capace di coniugare l’innovazione tecnologica con la valorizzazione delle relazioni tra le persone, per potenziare le competenze interne e favorire lo sviluppo e il benessere della collettività.



In tale contesto si inserisce l’assegnazione del "Premio Credem Banca" del 25 giugno, per valorizzare la migliore realtà fintech capace di dimostrare il più alto valore innovativo e una concreta sostenibilità di business.



Più in dettaglio, la presenza di Credem all’evento ha l’obiettivo di offrire risposte e soluzioni alle sfide dell’innovazione, mettendo a disposizione delle imprese uno stand dove esperti Credem Banca e Credemtel offriranno consulenza strategica nel campo dell’open innovation, creando un punto di contatto diretto per supportare i percorsi di crescita e la transizione digitale dei modelli di business delle imprese stesse.



Il Gruppo, inoltre, contribuirà al palinsesto formativo del WMF con un intervento in cui saranno condivise esperienze e competenze pratiche nell’ambito dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il titolo dell’intervento è "Intelligenza Artificiale. Meno ‘wow’, più ‘how’" ed interverranno Marco Conallo, AI Business specialist , e Luca Bicchieri, Sales Director Large Corporate e Business Automation, di Credemtel (società del Gruppo Credem), che analizzeranno come superare il clamore mediatico dell’intelligenza artificiale per abilitarne il valore reale e operativo nei processi aziendali.



Il 25 giugno, Simone Chiesi, Head of Innovation di Credem Banca presenterà "Innovating Together to Create Value: How Collaboration Between Credem and Startups Accelerates the Future of Banking". Si terrà poi la la fase finale della call "Future of FinTech & Digital Asset" per startup e PMI fintech sponsorizzata da Credem. In particolare la giuria, composta da esperti e leader dell’innovazione internazionali, dopo aver esaminato e valutato 140 realtà candidate, ha selezionato le 10 finaliste che si sfideranno sul palco principale. Al termine della sessione, la startup vincitrice riceverà il premio Credem Banca per l’alto valore innovativo della soluzione e l’impatto sostenibile dell’idea presentata.







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