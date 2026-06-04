Autostrade per l'Italia, Tajani in visita al Monte Bianco incontra gli studenti del Master

Il MInistro: "Contiamo su di voi per il futuro delle infrastrutture del nostro Paese"

(Teleborsa) - Nell’ambito della visita al Traforo del Monte Bianco, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto modo di incontrare questa mattina gli studenti del Master di alto apprendistato in ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali, accompagnati dall'amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana.



Il gruppo, composto da 25 donne e uomini under 30, neo-dipendenti di Aspi, ha illustrato al ministro il percorso di formazione promosso dalla società che prevede per due anni lezioni in aula con docenti del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano ed esperienze dirette sul campo.



"Contiamo su di voi per il futuro delle infrastrutture del nostro Paese", è stato il commento di Tajani che si è congedato dal gruppo di studenti complimentandosi per l’iniziativa.

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