Maturità 2026 al via: tra le tracce Calabresi, Pavese e Brancati

(Teleborsa) - Ufficialmente iniziato l’esame di maturità 2026 che interessa oltre 527 mila studenti. Tra le tracce, Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi, Giuseppe Saragat, Wenke Husmann, Piero Bianucci





La premier Giorgia Meloni, ha voluto rivolgere i propri auguri agli studenti. "La Maturità è una prova importante, certo - ha detto - ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia". Nel suo messaggio, Meloni riconosce il carico emotivo che accompagna questi giorni, come la fatica della preparazione, l'attesa, le aspettative, l'ansia. "È normale", ha assicurato. E proprio per questo, ha spiegato, ha voluto mandare loro "un saluto sincero e un incoraggiamento affettuoso".



Anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha voluto mandare i propri auguri ai maturandi, ricordando loro che "non abbiamo bisogno di persone perfette ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso ed anche sui propri errori".

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