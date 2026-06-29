Francoforte: scambi al rialzo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Seduta positiva per Redcare Pharmacy N.V, che avanza bene del 3,73%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,68%, rispetto a -3,02% del MDAX).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Redcare Pharmacy N.V, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 67,67 Euro. Primo supporto visto a 65,07. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 63,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```