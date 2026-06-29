Londra: scambi negativi per 3i Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3i Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di 3i Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,19 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 24,66. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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