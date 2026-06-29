New York: i venditori si accaniscono su Martin Marietta Materials

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore americano di aggregati e materiali da costruzione , che passa di mano in perdita del 6,23%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Martin Marietta Materials rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Martin Marietta Materials mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 589,6 USD. Rischio di discesa fino a 570,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 608,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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