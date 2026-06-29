Martin Marietta, fusione da oltre 13 miliardi di dollari con Lhoist North America

(Teleborsa) - Martin Marietta Materials - azienda statunitense leader nella fornitura di materiali da costruzione, tra cui aggregati, asfalto e calcestruzzo preconfezionato - avrebbe raggiunto un accordo per la fusione con il fornitore di calcare Lhoist North America in un'operazione del valore di 13,5 miliardi di dollari, inclusi i debiti. Lo ha riportato il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla vicenda.



L'articolo aggiunge che Martin Marietta utilizzerà un mix di 7 miliardi di dollari in contanti e azioni per un valore di 6,5 miliardi di dollari per finanziare l'operazione. Ha aggiunto il quotidiano, aggiungendo che, alla conclusione dell'accordo, la famiglia Berghmans di Lhoist dovrebbe detenere circa il 15% di Martin Marietta.



Intanto le azioni Martin Marietta, stanno cedendo quasi il 3% nel pre-market del NYSE.





Condividi

```