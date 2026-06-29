Wall Street in rialzo con acquisti sul tech e stop a ostilità tra USA e Iran

L'apertura

(Teleborsa) - Si muove in rialzo Wall Street, grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e all'allentamento delle tensioni in Medio Oriente dopo giornate di ostilità tra Stati Uniti e Iran. Dopo che le due parti hanno concordato di interrompere gli attacchi, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che i colloqui riprenderanno in Qatar martedì.



L'attenzione degli operatori non sarà però solo sul fronte geopolitico in questa settimana: all'incontro annuale dei banchieri centrali in Portogallo, il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, farà il suo debutto pubblico al di fuori degli Stati Uniti; giovedì sarà pubblicato il rapporto mensile sull'occupazione negli Stati Uniti.



Sul fronte delle notizie societarie, Comcast si scinderà in due società quotate in borsa attraverso uno scorporo di NBCUniversal e Sky, separando la propria divisione broadband dal settore dei media e dell’intrattenimento; Rocket Lab ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Iridium Communications, azienda pioniera nel settore della telefonia satellitare, per 8 miliardi di dollari; British American Tobacco sta riducendo di circa un quinto la sua forza lavoro globale, attualmente composta da 47.000 dipendenti; Martin Marietta Materials ha concordato la fusione con il fornitore di materiali edili Lhoist North America in un'operazione del valore di 13,5 miliardi di dollari.



Tra i cambiamenti negli indici, il Nasdaq ha annunciato che Space Exploration Technologies entrerà a far parte dell'indice Nasdaq-100 prima dell'apertura dei mercati di martedì 7 luglio 2026; Gulfport Energy e Mobility Global si appresta ad entrare nell'indice S&P SmallCap 600.



Guardando ai principali indici di Wall Street, il Dow Jones avanza a 52.090 punti (+0,54%); sulla stessa linea, l' S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,71%. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,02%); come pure, in rialzo l' S&P 100 (+0,93%).

Condividi

```