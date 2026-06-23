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New York: in perdita Corning

Migliori e peggiori
New York: in perdita Corning
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di vetri speciali e ceramiche, che soffre con un calo del 9,96%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Corning è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 193,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 185,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 200,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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