New York: sell-off per ON Semiconductor

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di componenti elettronici , che mostra un -10,53%.



Lo scenario su base settimanale di ON Semiconductor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di ON Semiconductor mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 122 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 115,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 128,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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