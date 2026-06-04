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Piazza Affari: balza in avanti Revo Insurance

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Revo Insurance
Scambia in profit il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che lievita del 3,59%.
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