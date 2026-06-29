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Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano
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29 giugno 2026 - 15.00
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