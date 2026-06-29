Milano 15:17
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Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata negativa per il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 68.177,29 punti, in calo dello 0,97%.
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