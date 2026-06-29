Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che avanza bene del 3,39%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 34,65 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 33,47. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 32,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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