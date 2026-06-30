Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un -0,11%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 61.159. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 62.523. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60.704.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)