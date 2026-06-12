Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 62.047. Rischio di eventuale correzione fino al target 61.667. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62.427.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)