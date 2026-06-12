Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 62.047. Rischio di eventuale correzione fino al target 61.667. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62.427.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```