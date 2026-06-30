Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un -0,2%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IBEX 35. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19.471,5. Primo supporto a 19.345,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19.303,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)