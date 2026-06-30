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/ Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,36% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,36% alle 19:30
Il Dow Jones continua le contrattazioni a 52.370,44 punti
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30 giugno 2026 - 19.30
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