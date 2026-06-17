Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 21:25
29.829 -0,47%
Dow Jones 21:25
51.601 -0,77%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,23% alle 19:30

Il Dow Jones continua le contrattazioni a 52.120,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,23% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,23% alle 19:30, tratta a 52.120,09 punti.
Condividi
```