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Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,78%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.163,1 punti
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Finanza
22 giugno 2026 - 09.20
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Ottima performance per Shanghai (+1,78%), che archivia la giornata a 4.163,1 punti.
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