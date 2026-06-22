Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:08
30.237 -0,56%
Dow Jones 19:08
51.728 +0,32%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,78%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.163,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,78%
Ottima performance per Shanghai (+1,78%), che archivia la giornata a 4.163,1 punti.
Condividi
```