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Corte dei conti: progressi per il sistema AFAM, ma servono nuove riforme

Economia
Corte dei conti: progressi per il sistema AFAM, ma servono nuove riforme
(Teleborsa) - La Corte dei conti ha approvato la relazione sul sistema delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), evidenziando un quadro complessivamente positivo, segnato dai progressi della riforma, dagli investimenti del PNRR e dal completamento della statizzazione di 22 istituzioni.

Permangono tuttavia alcune criticità che richiedono ulteriori interventi sul piano normativo, organizzativo e finanziario. Tra le principali raccomandazioni figurano il rafforzamento della trasparenza nelle procedure di governance, con l'introduzione di selezioni pubbliche per la nomina dei presidenti, e il potenziamento della formazione alla ricerca attraverso lo sviluppo dei percorsi di dottorato.

Sul fronte degli investimenti, la Corte rileva il rafforzamento delle risorse destinate all'edilizia, alle infrastrutture, all'internazionalizzazione e alla ricerca, pur sottolineando che l'86% degli spazi utilizzati necessita ancora di interventi almeno di manutenzione straordinaria.

La relazione richiama inoltre l'attenzione sulle persistenti carenze di organico, invitando a completare la riforma del reclutamento dei docenti e a introdurre percorsi di carriera più attrattivi e meritocratici, anche valutando un maggiore allineamento con il sistema universitario. Tra le priorità indicate figurano anche il rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle istituzioni, il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei diplomati e il potenziamento delle attività di orientamento.

L'obiettivo, conclude la Corte, è completare il processo di riforma per favorire la piena integrazione delle istituzioni AFAM nel sistema della formazione superiore e valorizzare un settore in cui l'Italia continua a esprimere eccellenze riconosciute a livello internazionale.
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